Вопрос был "когда", а не "если": съемочная группа фильма "Заражение" знала о пандемии 9 лет назад

По словам Джуда Лоу, фильм "Заражение" (Contagion) в 2011 году практически предсказал события, разворачивающиеся в мире в 2020-ом.

Британский актер театра и кино Джуд Лоу в видеоинтервью для журнала GQ рассказал, что научные эксперты, консультировавшие режиссера Стивена Содерберга при съемках фильма "Заражение", предупреждали о реальной вероятности возникновения подобной пандемии. "Было ясно, что нечто подобное должно произойти", – заявил актер, который исполнил в фильме одну из главных ролей.

"Они сказали, что это произойдет. Вопрос был "когда", а не "если", – добавил Лоу.

Лоу уточнил, что научные эксперты описывали все именно так, как и произошло в действительности. "Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке", — заявил артист.

Фильм "Заражение", вышедший в прокат в 2011 году, рассказывал о пандемии неизвестного вируса, охватившего весь мир. Вирус начал распространяться из Китая и за месяц убил во всем мире 26 млн человек.

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Тогда он не вызвал бума, но и не стал провалом: при затратах на съемки в размере 60 млн долларов, "Заражение" собрало в мировом прокате 135,5 млн долларов.

В прошлом году "Заражение" было на 270-м месте по популярности в каталоге Warner Bros., а в начале этого года взлетело на второе место. Популярнее по просмотрам в Сети – только лишь серия картин о Гарри Поттере. Лента также попала в тренды Amazon Prime и iTunes.

Режиссер Эдгар Райт считает: "Это хороший фильм, потому что, несмотря на то, что он мрачный и отрезвляющий, в конце он дает надежду".

Напомним, Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета кино", осудил введение Кабмином карантина выходного дня, запрещающего, среди прочего, работу кинотеатров. Он отметил, что карантин не предусматривает компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов или помощи сотрудникам закрытых компаний, а до 80% дохода кинотеатры получают именно в выходные, из-за чего кинотеатрам их сети, вероятно, придется вскоре закрыться.