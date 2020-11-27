Индийский подросток получил степень бакалавра по массовым коммуникациям в 14 лет

Агастья Джайсвал планирует продолжить обучение и стать врачом.

Мальчик-вундеркинд из индийского Хайдарабада в штате Андхра-Прадеш Агастья Джайсвал окончил университет в 14 лет, получив степень бакалавра по массовым коммуникациям. Об этом сообщает телекомпания NDTV.

"В 8 лет я окончил 10 классов. В 10 лет я сдал промежуточный экзамен И сейчас, в 14 лет, я стал первым мальчиком в Индии, получившим степень бакалавра", – заявил Агастья.

Он добавил, что планировал получить высшее образование в 13 лет, однако этому помешала пандемия коронавируса.

Между тем, его старшая сестра Наина начала работать над докторской диссертацией в 16 лет.

Агастья сказал, что он и его сестра обязаны своими успехами родителям, которые с малого детства проводили с ними занятия.

Юноша показывает успехи и в других областях.

Он успешно участвует в соревнованиях по настольному теннису на национальном уровне, играет на музыкальных инструментах, а также одинаково хорошо пишет как правой, так и левой рукой.

Агастья считает, что все что он добился, могут достичь и другие, просто для этого необходимо знать несколько секретов:

Секрет первый – необходимо приобретать знания;

Секрет второй – это увлеченность, терпение и позитив;

Секрет третий – устремленность и решимость;

Секрет четвертый – любопытство;

Секрет пятый – приятная атмосфера.

Вундеркинд сказал, что он продолжит обучение, а в будущем станет врачом.

Напомним, в 2018 году бельгийский вундеркинд Лоран Симонс окончил среднюю школу в возрасте восьми лет. Любимый предмет Лорана – математика.