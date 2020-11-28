Правительство США расширило способы казни преступников-смертников

Министерство юстиции США планирует провести несколько казней на федеральном уровне еще до инаугурации избранного президента.

Правительство США на федеральном уровне расширило список разрешенных способов казни приговоренных к смерти преступников. Об этом сообщает DW.

Преступников-смертников, кроме инъекции с ядом, теперь разрешено казнить такими способами: электрический стул, применение ядовитого газа или расстрел.

С 24 декабря приговоренных к смертной казни можно будет казнить любым законным способом в том штате, где был вынесен приговор.

Действующее Министерство юстиции США планирует провести несколько казней преступников на федеральном уровне еще до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Известно, что Джо Байден выступает против смертной казни, в то время как действующий президент Дональд Трамп, напротив, настаивал на восстановлении исполнения казней.

В течение 2020 года в США были казнены 15 человек, из них 8 – на федеральном уровне.

Напомним, в США смертная казнь является законным наказанием, в соответствии с федеральным законодательством, а также применяется в 29 штатах. В соответствии с восьмой поправкой к конституции США, смертная казнь может применяться в случаях, если осужденный совершил убийство с отягчающими обстоятельствами.