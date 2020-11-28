В Париже протестующие подожгли здание Банка Франции (видео)

На митинг против "Закона о безопасности", который намерен принять президент Макрон, вышли около 46 тысяч парижан.

В Париже изначально мирная акция протеста перешла в фазу активных беспорядков. Основные события разворачиваются на площади Бастилии и бульваре Бомарше — и как сообщают информагентства, ситуация близка к полному хаосу. Протестующие (либо оказавшиеся среди них провокаторы) начали с поджогов урн и автомобилей, позже пришло сообщение о том, что загорелось здание Банка Франции.

Полиция пытается навести порядок, применяя слезоточивый газ и водометы. Протестующие скандируют: "Полиция везде, а правосудия — нигде!" К ним идет подкрепление — большая колонна, которая направляется к площади Бастилии от площади Республики.

[ + – ] "Полиция - везде, правосудие - нигде"

Предметом негодования стал законопроект "О глобальной безопасности", который продвигает президент Франции Эммануэль Макрон. Еще точнее — 24-я статья законопроекта, которая предусматривает штраф до 45 тысяч евро и до 1 года тюрьмы за распространение изображения или "иного элемента идентификации" полицейского или жандарма при исполнении служебных обязанностей "с целью нанести ущерб его физической или психической неприкосновенности". Иными словами, статья запрещает распространять личные данные, которые могут привести к актам насилия или травле полицейских и членов их семей. Протестующие считают, что ограничения — это начало зарождающейся диктатуры.

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