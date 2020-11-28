Британия заявила о перехвате двух российских Ту-142 над Северным морем (фото)

На перехват вылетели два британских истребителя Typhoon, при поддержке самолета-заправщика Voyager.

Истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили вблизи Шотландии два российских дальних противолодочных самолета Ту-142. Об этом сообщает RAF News.

На перехват вылетели два британских истребителя Typhoon, при поддержке самолета-заправщика Voyager.

"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, истребители ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что страны НАТО также запустили свои средства быстрого реагирования для помощи в наблюдении за российской авиацией. Диспетчеры королевских ВВС координировали свои действия, поддерживая связь с Объединенным центре воздушных операций в Удеме, Германия.

"Экипажи наших самолетов проделали фантастическую работу, определив местонахождение российских самолетов, обнаружить которые быстро очень непросто. Опять же, королевские ВВС изо всех сил стараются защитить интересы Великобритании и НАТО. Это демонстрирует эффективность и устойчивость нашего военного персонала, самолетов и систем", – сказал спикер Королевских ВВС.

Напомним, в августе прошлого года истребители ВВС Великобритании Typhoon в течение двух дней перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.