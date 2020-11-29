Россия заканчивает испытания нового ЗРК С-500, который называет "убийцей БПЛА"

Ограниченный военный опыт в Сирии, Ливии и Карабахе показал уязвимость ряда советских и российских комплексов перед турецкими БПЛА Bayraktar TB-2.

Испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей", который в Минобороны РФ называют одним из ключевых элементов российской национальной безопасности будущего, находятся на завершальном этапе. Разработкой новой ЗРС занимается российский оборонно-промышленный концерн "Алмаз-Антей".

"Стоит отметить, что на 2021 год запланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500", – сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью российской военной газете "Красная звезда".

Заместитель министра обороны РФ Алексея Криворучко подтвердил, что первый комплект новейшей ЗРС, который будет находиться на опытно-боевой эксплуатации, войсками планируется получить уже в следующем году.

Как сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков, новый комплекс предназначен для уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Он будет уметь уничтожать не только реактивные самолеты, обнаружение которых значительно проще из-за следа от двигателей, но и беспилотные летательные аппараты.

Заложенные в зенитную ракетную систему С-500 "Прометей" характеристики помимо аэродинамических целей позволяют уничтожать также гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.

Способность поражать "тихоходные" барражирующие БПЛА, является немаловажной в свете последних войн в Сирии и Нагорнорм Карабахе, где российские ЗРК "Панцырь-С1", а также С-300 "Фаворит" продемонстрировали свою неспособность к обнаружению турецких БПЛА "Bayraktar", летающих на средних высотах на низких скоростях при помощи винтовой тяги.

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К примеру, 17 октября, в разгар боевых действий в НКР Министерство обороны Азербайджана показало кадры удара по зенитно-рекетному комплексу С-300 Вооруженных сил Армении.