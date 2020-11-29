Над Японией пролетел огромный светящийся шар (видео)

Каждый месяц в небе над Японией наблюдается несколько "огненных шаров", однако люди редко что-либо слышат при их падении, как было в этот раз.

В ночь на воскресенье, около 01:35, на западе Японии было зафиксировано необычное свечение, которое мог оставить за собой метеор болид – особенно яркая падающая звезда.

Кадры огромного светящегося шара, летящего сквозь ночное небо, были сняты японскими пользователями социальных сетей, а также зафиксированы камерами телеканала NHK.

[ + – ] Twitter / @nhk_news

Жители западных префектур, которые успели снять явление, в своих публикациях говорили, что падение звезды сопровождалось громким гулом. Мужчина 20-ти лет, живущий в префектуре Гифу, смог запечатлеть падающую звезду, отметил, что на мгновение она осветила все небо, которое стало стало совершенно ярким, как днем.

Как заявил информагентству "Киодо" Такэси Иноуэ – директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего – болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко: "Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной".

Национальная астрономическая обсерватория Японии сообщила, что в среднем каждый месяц наблюдается несколько огненных шаров, но люди редко что-либо слышат при их падении.

В июле в небе над Токио наблюдали такую ​​же яркую падающую звезду, которая двигалась с юго-запада на северо-восток. Позже она была идентифицирована как метеор после того, как ее фрагменты были найдены в соседней префектуре Тиба.