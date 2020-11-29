Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в первых культовых "Звездных войнах"

Причины смерти не раскрываются, однако известно, что до этого Проуз болел.

В Англии на 86 году жизни умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера – центрального персонажа культовой трилогии "Звездные войны", ее первых "оригинальных" эпизодов.

О смерти Проуза в воскресенье, 29 ноября сообщило информагентство "РИА Новости". Новость подтвердил его агент: "Да пребудет с ним сила, всегда. Это душераздирающая потеря для миллионов фанатов по всему миру". Причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

Так, актер сыграл в частях: "Эпизод IV – Новая надежда" (1977 года выхода), "Эпизод V – Империя наносит ответный удар" (1980 г.), и "Эпизод VI – Возвращение Джедая" (1983 г.).

Известно, что Проуз также проходил кастинг на роль Чубакки, однако в итоге решил сыграть Вейдера. Во многом его взяли на роль из-за его роста в 2 метра и внушительной физической подготовки, – кроме актерской игры профессионально занимался бодибилдингом и тяжелой атлетикой.

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Дэвид Проуз родился в английском Бристоле в 1935 году. Его актерская карьера длилась примерно 50 лет. Наиболее популярным актер стал после роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах". Кроме "Star Wars", артист сыграл в таких кинолентах, как "Святой", "Космос 1999", а также в одном из самых популярных фантастических сериалов мира "Доктор Кто", и в не менее известном комедийном сериале "Шоу Бенни Хилла".

[ + – ] Дэвид Проуз в роли "Зеленого креста"

Также актер сыграл эпизодические роли в культовом "Заводном апельсине" и пародийном хорроре "Франкенштейн и монстр из ада". Несмотря на участие во многих голливудских фильмах, Дэвид Проуз больше всего гордился ролью Зеленого креста, которую исполнил в 70-х годах. Речь идет о роли супергероя, который рассказывает о правилах безопасности на дороге.