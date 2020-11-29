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В Берлине жулики пытались штрафовать прохожих за нарушение карантина: по 1000 евро с человека

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Берлин, Мауэрпарк, коронавирус, штраф, фальшивые полицейские, жулики, мошенники

Фальшивые полицейские выбрали местом для своего "рейда" один из самых популярных парков города.

Городская полиция Берлина задержала двух самозванных "контролеров", которые пытались штрафовать прохожих за несоблюдение карантинных мер в связи с пандемией.

Как сообщают местные СМИ, дело было в берлинской зеленой зоне Мауэрпарк, неподалеку от популярного блошиного рынка.

Двое мужчин, представившись полицейскими контролерами, потребовали от гулявших в парке оплатить штраф "за несоблюдение карантинных мер", озвучив сумму 1000 евро с человека, одного из прохожих даже обыскали.

Берлинцы, однако, не поверили вымогателям и позвонили в полицию. Прибывший патруль по горячим следам задержал мошенников.

Карантин в Германии введен со 2 ноября: в стране закрыты кинотеатры, концертные залы, бассейны, фитнес-клубы, а заведения общественного питания работают только на вынос. Запрещены массовые собрания (исключение — семейные и соседские встречи, не более 5 человек), в супермаркетах введена норма 10 квадратных метров на одного покупателя.

Изначально предполагалось, что карантин продлится до 25 ноября, однако позже было принято решение продлить частичные ограничения до 20 декабря, и комментаторы уже не исключают, что карантинные меры сохранятся и до конца года.

Ситуация с коронавирусом остается сложной: с начала пандемии в Германии зарегистрировано 1 038 649 случаев заражения, из них 16 011 завершились летальным исходом.