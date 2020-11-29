В Берлине жулики пытались штрафовать прохожих за нарушение карантина: по 1000 евро с человека

Фальшивые полицейские выбрали местом для своего "рейда" один из самых популярных парков города.

Городская полиция Берлина задержала двух самозванных "контролеров", которые пытались штрафовать прохожих за несоблюдение карантинных мер в связи с пандемией.

Как сообщают местные СМИ, дело было в берлинской зеленой зоне Мауэрпарк, неподалеку от популярного блошиного рынка.

Двое мужчин, представившись полицейскими контролерами, потребовали от гулявших в парке оплатить штраф "за несоблюдение карантинных мер", озвучив сумму 1000 евро с человека, одного из прохожих даже обыскали.

Берлинцы, однако, не поверили вымогателям и позвонили в полицию. Прибывший патруль по горячим следам задержал мошенников.

Карантин в Германии введен со 2 ноября: в стране закрыты кинотеатры, концертные залы, бассейны, фитнес-клубы, а заведения общественного питания работают только на вынос. Запрещены массовые собрания (исключение — семейные и соседские встречи, не более 5 человек), в супермаркетах введена норма 10 квадратных метров на одного покупателя.

Изначально предполагалось, что карантин продлится до 25 ноября, однако позже было принято решение продлить частичные ограничения до 20 декабря, и комментаторы уже не исключают, что карантинные меры сохранятся и до конца года.

Ситуация с коронавирусом остается сложной: с начала пандемии в Германии зарегистрировано 1 038 649 случаев заражения, из них 16 011 завершились летальным исходом.