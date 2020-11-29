Авария на гонках "Формула-1" в Бахрейне: болид разломился пополам и взорвался (видео)

Пилот пробыл в горящем спорткаре несколько секунд, однако смог оперативно выбраться из него.

15-й этап гонок "Formula One" сезона-2020 в Бахрейне ознаменовался инцидентом, который мог закончиться трагически: болид "Хаас", за рулем которого находился француз Ромен Грожан, на первом круге столкнулся с российским "Альфа Таури", который пилотировал Даниил Квят.

Болид Грожана разорвало на две части, после чего он тут же вспыхнул, передает "France24". Пилот пробыл в горящем спорткаре несколько секунд, однако смог оперативно выбраться: выпрыгивающего Грожана, буквально поймали на лету маршалы, мгновенно прибывшие на место аварии.

[ + – ]

Сообщается, что столкновение произошло по вине французского спортсмена. Пилот "Хаас" получил несколько ожогов руки и ноги и не смог самостоятельно двигаться к машине скорой помощи, однако в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

[ + – ] Twitter / @F1Ukraine

Пожар потушили в считанные минуты, но в результате аварии разорвало и барьер безопасности, так что гонка Гран-при Бахрейна была ненадолго приостановлена, а остальные пилоты вернулись на пит-лейн. Кроме того, из-за аварии Грожана перевернулась машина еще и у канадского гонщика Лэнса Стролла.

[ + – ] Видео: YouTube / The Bearded Explorer

Отметим, Ромен Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года и это его последний сезон в "Формуле 1" – команда "Хаас" не продлила с ним контракт. Грожан провел восемь сезонов в "Формуле-1" и 10 раз поднимался на подиум.