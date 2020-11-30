Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предложение о выводе миротворцев из Приднестровья Молдова и Россия предварительно не обсуждали.

Избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала вывода из Приднестровья российских военных. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает NewsMaker.

"Это не просто декларации. Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск", – говорит Санду.

Она напомнила, что министр обороны РФ Сергей Шойгу сам в прошлом году поднимал этот вопрос.

"Когда мы говорим о присутствии российских войск это оперативная группа РФ, по которой нет соглашения о присутствии их на территории Республики Молдова, и позиция Молдовы и в дальнейшем будет основываться на выводе данной группы", — отметила Санду.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье, передает РИА Новости.

"Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", — сказал он.

Песков также заявил, что предложение о выводе миротворцев из Приднестровья Молдова и Россия предварительно не обсуждали.

22 июня 2018 Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Полное и безусловное выведение иностранных военных сил с территории Республики Молдова". В документе организация выразила глубокую обеспокоенность продолжающейся дислокацией Оперативной группы российских войск на территории Молдовы (ОГРВ) без согласия этой страны и ООН. Россия еще на саммите ОБСЕ 1999 года в Стамбуле взяла на себя обещание вывести свои войска из Приднестровья до 2002 года, но не выполнила его.

Напомним, бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду победила во втором туре выборов главы государства. Действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду с предварительной победой на выборах президента страны. При этом, он заявил о беспрецедентном числе нарушений на выборах и сообщил, что обратится в суд, чтобы оспорить результаты выборов.