В Кремле совершил самоубийство сотрудник Федеральной службы охраны РФ

По словам коллег, вероятной причиной суицида стало равнодушное отношение руководства к условиям работы и многочисленные переработки.

30 ноября стало известно, что сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) РФ совершил суицид прямо во время выполнения служебных обязанностей на территории Кремля в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

При этом Telegram-канал Baza сообщил, что погибшим является Михаил Захаров, работник 5 отдела управления личной охраны СОМ ФСО. Это подразделение отвечает за охрану президента РФ Владимира Путина. По информации Baza, Захаров застрелился.

"По словам коллег погибшего Захарова, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, – в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов", — сообщает Baza.

Коллеги покойного отметили, что в последнее время в ФСО участилась практика переработок из-за острой нехватки кадров. Дополнительные часы, которые приходилось отрабатывать за уволившихся коллег, никак не оплачивались. Ранее, накопив достаточное количество переработок, можно было раньше выйти на пенсию, однако недавно эту практику отменили.

Впрочем, источник ТАСС сообщил, что информация о том, что покончивший с собой служил в подразделении личной охраны президента РФ Путина, не соответствует действительности.

Напомним, ранее Фокус рассказывал от чего люди сходят с ума и идут на самоубийство во время пандемии коронавируса.