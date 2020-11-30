Одна свадьба – 177 больных – 7 смертей. В США изучили "траекторию" распространения коронавируса

Никто из умерших не был на самой свадьбе.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) американского штата Мэн расследовал вспышку COVID-19, связанную со свадебным приемом, проведенным 7 августе в маленьком (4500 жителей) городке Миллинокет.

На приеме оказался один носитель вируса. Первые двое заболевших были выявлены 12 августа. В итоге оказалось, что 30 человек заразились на свадьбе (из 55 присутствовавших).

В городке заразились 27 человек, один умер. Никто из них не был на свадьбе.

Женщина, имея симптомы заболевания, посетила собрание в школе. Двое учителей заразились. Поэтому открытие местных школ отложили на две недели.

Один из гостей инфицировал своего родителя, который работает в доме престарелых (он расположен в 160 км от места свадьбы). Имея симптомы, тот все равно ходил на работу и инфицировал 38 человек. Шесть стариков умерли.

Еще один гость работал в исправительной колонии (320 км). Имея симптомы, он также ходил на работу. Заразились 82 человека. Но там никто не умер, так как большинство заключенных и персонала – это мужчины среднего возраста.

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В CDC подчеркивают, что никто из умерших и из большинства попавших в больницы не был на самой свадьбе.

Проверка показала, что далеко не все участники приема были в масках, и социальная дистанция не всегда соблюдалась.

Напомним, большинство людей, выздоровевших от коронавируса, вероятно, имеют некоторую защиту от повторного заражения. Но сила этой защиты и продолжительность ее действия пока остаются под вопросом. Некоторые исследования показывают, что вирус, вызывающий COVID-19, может влиять на иммунную память, делая людей уязвимыми перед повторным заражением спустя месяцы или годы.