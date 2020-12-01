Хорватия с 1 декабря ужесточила правила въезда для украинцев
Свободно в страну могут въезжать граждане Украины, имеющие вид на жительство в ЕС и прибывающие из стран Европейского Союза, входящих в зеленый список.
Власти Хорватии ужесточили с 1 по 15 декабря 2020 года правила пересечения границы для иностранных граждан, в частности для украинцев. Запрет не распространяется на тех граждан Украины, которые имеют вид на жительство в ЕС и прибывают в Хорватию непосредственно из стран Европейского Союза, входящих в зеленый список. Они не должны иметь признаков болезни.
Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии в Facebook.
Другим гражданам Украины, которые прибывают из стран ЕС, будет разрешен въезд при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы, или после прохождения самоизоляции в Хорватии и получения отрицательного результата теста.
Для граждан Украины, которые постоянно проживают в Украине, исключения на въезд будут предоставлены для:
- Медицинских работников, исследователей в области здравоохранения, работников по уходу за пожилыми людьми.
- Пограничников.
- Работников транспортной отрасли.
- Дипломатов, сотрудников международных организаций, военных, работников полиции, работников гуманитарной сферы, лиц гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей.
- Лиц, путешествующих транзитом.
- Лиц, путешествующих с целью обучения.
- Моряков.
- Лиц, путешествующих по неотложным личным / семейным причинам, деловым причинам.
Гражданам Украины, которые указаны в пунктах 1, 7 и 8, будет разрешен въезд в Хорватию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, действительного 48 часов или при прохождении карантина и сдаче отрицательного ПЦР -теста в Хорватии.
Лица, следующие Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12:00 с момента въезда. При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки – такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии .
Напомним, с 1 октября власти Болгарии изменили правила въезда в страну для граждан Украины: теперь въезжать могут только те, кто имеет при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.