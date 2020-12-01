Хорватия с 1 декабря ужесточила правила въезда для украинцев

Свободно в страну могут въезжать граждане Украины, имеющие вид на жительство в ЕС и прибывающие из стран Европейского Союза, входящих в зеленый список.

Власти Хорватии ужесточили с 1 по 15 декабря 2020 года правила пересечения границы для иностранных граждан, в частности для украинцев. Запрет не распространяется на тех граждан Украины, которые имеют вид на жительство в ЕС и прибывают в Хорватию непосредственно из стран Европейского Союза, входящих в зеленый список. Они не должны иметь признаков болезни.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии в Facebook.

Другим гражданам Украины, которые прибывают из стран ЕС, будет разрешен въезд при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы, или после прохождения самоизоляции в Хорватии и получения отрицательного результата теста.

Для граждан Украины, которые постоянно проживают в Украине, исключения на въезд будут предоставлены для:

Медицинских работников, исследователей в области здравоохранения, работников по уходу за пожилыми людьми. Пограничников. Работников транспортной отрасли. Дипломатов, сотрудников международных организаций, военных, работников полиции, работников гуманитарной сферы, лиц гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей. Лиц, путешествующих транзитом. Лиц, путешествующих с целью обучения. Моряков. Лиц, путешествующих по неотложным личным / семейным причинам, деловым причинам.

Гражданам Украины, которые указаны в пунктах 1, 7 и 8, будет разрешен въезд в Хорватию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, действительного 48 часов или при прохождении карантина и сдаче отрицательного ПЦР -теста в Хорватии.

Лица, следующие Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12:00 с момента въезда. При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки – такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии .

Напомним, с 1 октября власти Болгарии изменили правила въезда в страну для граждан Украины: теперь въезжать могут только те, кто имеет при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.