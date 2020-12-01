Лидер КНДР Ким Чен Ын и его семья уже получили китайскую вакцину от коронавируса

В этом уверен эксперт по Северной Корее из аналитического Центра национальных интересов в Вашингтоне.

Хоть в Северной Корее и утверждают, что коронавируса у них нет, но в Вашингтоне уверены, что пандемия затронула и эту закрытую страну, а тамошний лидер Ким Чен Ын и вся его семья уже успела вакцинироваться. Об этом пишет FOXnews.

В грядущие выходные в КНДР будет отмечаться 75-я годовщина основания правящей партии и уже появились слухи, что Ким Чен Ын будет принимать военный парад.

Это, среди прочего, свидетельствует о том, что он не боится заразиться и уже вакцинировался от коронавируса.

В этом уверен Гарри Казианис, эксперт по Северной Корее из аналитического Центра национальных интересов в Вашингтоне. Он утверждает, что Ким Чен Ын и вся его семья "получили экспериментальную вакцину от китайского правительства в течение последнего месяца".

При этом неясно, какая именно компания предоставила вакцину и доказана ли ее эффективность и безопасность.

По меньшей мере три китайские компании, в том числе Sinophram Group, Sinovac Biotech Ltd. и CanSinoBio, разрабатывают вакцину от коронавируса, сказал Казианис со ссылкой на американского ученого-медика Питера Хотеза.

Но, насколько известно, ни одна из этих компаний не начала клинические испытания третьей фазы своих препаратов от коронавируса. Но в Sinophram уже заявили, что почти миллион китайцев уже получили вакцину от коронавируса.