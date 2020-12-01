В Афганистане подорвался автомобиль посольства России, перевозивший дипломатов

Сотрудники дипломатической миссии живы, но получили контузию.

Автомобиль российской дипломатической миссии подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана – Кабуле. Как сообщила российскому агентству "ТАСС" официальный представитель МИД России Мария Захарова, сотрудники посольства РФ получили легкую контузию.

"1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию", – заявила Захарова.

Эта террористическая атака, по предварительным данным, была направлена на двигавшийся перед автомобилем дипмиссии пикап афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту. Однако, по информации МИДа РФ, нельзя исключать также вариант того, что объектом атаки были граждане РФ.

В связи с произошедшим, внешнеполитическое ведомство РФ потребовало от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и "принять исчерпывающие меры" по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА: "Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства".

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть американский контингент из Афганистана домой еще до Рождества, 25 декабря.