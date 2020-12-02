Российский телеканал НТВ обвинили в расизме из-за скетча про Барака Обаму

В ролике актриса с вычерненным лицом изобразила американского президента и исполнила песню "Я шоколадный заяц".

СМИ по всему миру стараются деликатно относиться к проблеме расизма, однако не российский канал НТВ. Его обвинили в расизме, из-за ролика в котором актриса с вычерненным лицом изображает Барака Обаму. Об этом пишет TMZ.

Британская газета The Times уже призвала Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией "Газпром", которая является одним из крупнейших спонсоров главного европейского футбольного турнира – Лиги чемпионов УЕФА.

Ролик появился в программе "Международная пилорама", которую ведет Тигран Кеосаян, фактический муж известной российской журналистки и главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян.

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Сначала актриса с вычерненным лицом и в черных перчатках, изображающая 44-го президента США, исполняет куплет песни "Я шоколадный заяц", а потом говорит "Black lives matter", на что Тигран ей заявляет, что "у них нет расизма" и его "максимум примут за цыгана".

Далее речь идет о книге Обамы на вопрос ведущего, что является главным достижением "президента", на что актриса заявляет, что это гонорар и тот "факт", что никто из родственников Обамы якобы не умел читать и писать.

Симоньян уже заявила, что ничего расистского в скетче нет, а подобные шутки – это обычное дело в России. "Как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, Тигран регулярно в эфире шутит над своим большим "этническим" носом и своей (и моей) принадлежностью к "черным" (погуглите, если не знаете, какие этнические группы называют "черными" в России)".

Также она отметила, что у издания The Times, которое первым объявило о расизме на НТВ, нет чувства юмора. "Неспособность "Таймс" понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах и попытки издания перенести родовые травмы англосаксонского мира на мир, в котором подобных несправедливостей никогда не было являются нагляднейшими признаками многовекового расистского империализма. Расизм просто сменил цвет", — написала Симоньян в Twitter.

В сентябре российское издание The Insider составило рейтинг самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Кеосаян и Симоньян заняли второе и третье места. По данным журналистов, их годовой доход на телевидении составляет примерно по 60 миллиона рублей (22 миллиона гривен).