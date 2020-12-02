Умер актер, сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце" (видео)

Ранее Борис Плотников попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

Российский актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

По словам Заславского, ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

"Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", – уточнил Заславский.

Ректор ГИТИСа также назвал Плотникова, который был профессором кафедры в институте, фантастическим мастером и прекрасным актером.

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Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Кроме "Собачьего сердца" он сыграл в таких фильмах, как "Восхождение", "Емельян Пугачев", "Лес", "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Дульсинея Тобосская", "Бой с тенью", а также снялся в сериалах "Годунов" и "Крылья империи". Он служил в Московском театре сатиры, Театре российской армии и МХТ имени Чехова.

Отметим, 17 ноября на 85 году жизни скончался театральный режиссер Роман Виктюк.