Российский блогер вел онлайн-трансляцию с мертвой девушкой

По предварительной информации, девушка умерла от переохлаждения.

Блогер Стас Reeflay несколько часов вел стрим, на заднем фоне которого лежало тело мертвой девушки. Парень общался с чатом и не выключил камеру, когда приехала скорая и полиция, сообщает Mash. А на Telegram-канале "Двач" опубликовали скриншоты ее анкеты из сайта проституток.

Reeflay назвал усопшую Валентиной и сказал, что она была его лучшей подругой.

Блогера задержали в частном доме в деревне Ивановка (Раменский район Подмосковья). Его отвезли в отдел. По предварительной информации, причиной смерти Валентину стало переохлаждение: она долгое время пробыла на морозе без верхней одежды. В Mash предположили, что на улицу ее мог выгнать сам Reeflay.

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Канал "Двач" сообщил, что ранее блогер над ней уже издевался, в том числе заливал лицо перцем. Издание Lenta.ru передает, что на одной из трансляций Валентина ругалась с блогером и угрожала ему ножом.

Mash сообщает, что скорая обнаружила девушку только со второй попытки. Сперва медиков вызвали соседи, которые увидели лежащую девушку на улице. Однако когда машина приехала на улице уже никого не было. Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы, и второй раз медики появились возле дома блогера уже с нарядом полиции.

Напомним, в октябре словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видеообращение с призывом соблюдать карантин за шесть часов до смерти от коронавируса.