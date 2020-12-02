Вакцинация от коронавируса в России начнется на следующей неделе

Путин поручил начать "если не массовую, то масштабную" вакцинацию "Спутником V". Процедуру обещают сделать добровольной и бесплатной.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству на следующей неделе начать вакцинацию населения от COVID-19. Об этом он сказал 2 декабря во время видеоконференции.

По его словам, в России уже произведено порядка 2 млн доз вакцины "Спутник V". "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", — отметил он. И добавил, что вакцинацию необходимо начать "с первых двух групп риска — это врачи и учителя".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что вакцинация будет добровольной, в том числе вакцинация государственных служащих. Вице-премьер Татьяна Голикова заверяла, что "для людей вакцинация будет бесплатной".

Сам Путин пока не привился от COVID-19, в Кремле это объясняли тем, что глава государства не может быть добровольцем в испытаниях вакцины.

По словам Путина, вакцинировалась одна из его дочерей.