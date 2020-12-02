Собрание свингеров спровоцировало вспышку коронавируса в новом Орлеане

Несколько недель назад свингеры собрались на вечеринку, а потом у большей части из них диагностировали COVID-19

Вечеринка для свингеров Naughty N’awlins 2020 прошла в Новом Орлеане, США, еще 14 ноября. И хоть организаторы старались обезопасить всех присутствующих – это не помогло. Об этом пишет Washington Post.

По словам Боба Ханнафорда, организатора мероприятия, они встретились с властями города и обсудили меры безопасности. Таким образом, участвовать могли только те, у кого были антитела к коронавирусу, — организаторы предположили, что те могут быть "незаразными", или же те, кто мог предоставить отрицательный тест на коронавирус непосредственно перед мероприятием.

Также участники должны были вести подробные дневники непосредственно во время вечеринки, фиксируя всех, с кем они общались более десяти минут, независимо от того, был это сексуальный контакт, или нет. Все должны были быть в масках, снимая их только ради того, чтобы поесть, и ограничиться сексом максимум с девятью партнерами.

"В общем мероприятие пользовалось успехом, было много короткого флирта и зрительного контакта. Это была самая безопасная версия, которую мы смогли спланировать", — отметил Ханнафорд. В новоорлеанской гостинице собрались 250 человек.

Но сразу после вечеринки посыпались сообщения от участников. Первой, кто заболел коронавирусом, стала женщина, которая пришла на мероприятие с мужем, у обоих перед ним был отрицательный результат на COVID-19. Потом еще пять человек сообщили о том, что заболели. Через неделю их было уже 14, а потом и 29.

Даже несмотря на усилия по предотвращению вспышки, заболел примерно один человек из шести, всего – 41 свингер. Ханнафорд отметил, что в большинство случаев болезнь протекала в легкой форме, или вовсе без симптомов, но одного свингера госпитализировали с тяжелым случаем COVID-19.

[ + – ] Фотографии с вечеринок Naughty N’awlins прошлых лет

Представитель мэра Нового Орлеана Латойя Кантрелл отметила, что свингерская вечеринка стала ярким примером того, что может случиться, если не соблюдать социальную дистанцию.

"Когда мы просим людей сохранять социальную дистанцию, когда мы просим людей соблюдать рекомендации в министерства здравоохранения, на это есть причина. И когда эти правила не соблюдаются, вы видите вспышку болезни", — заявила Кантрелл.

"Я бы не стал организовывать мероприятие, если бы знал, к чему это приведет. Это давит на меня и будет давить, пока все не выздоровеют", — заявил Ханнафорд.

Сейчас в Новом Орлеане зафиксировано более 23 тысяч заболевших, 629 – скончалось. Всего в штате Луизиана заболело 238 тысяч человек, 6455 – скончалось.