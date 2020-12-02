Правительство Швеции теряет поддержку из-за политики по отношению к пандемии коронавируса

Последний опрос показал, что социал-демократы стремительно теряют поддержку

Статистическое управление Швеции опубликовало опрос, который продемонстрировал, что поддержка правящей партии, социал-демократов, упала до 29,4%. Однако, по словам партийного секретаря Лены Радстрем Баастад, данное снижение было ожидаемым. Напомним, что на парламентских выборах 2018 года социал-демократы получили 28,3% голосов. Об этом пишет Bloomberg.

А уровень поддержки либеральной партии неуклонно снижался со времени проведения выборов 2018 года, когда они получили 5,5% голосов. Согласно данным опроса, сейчас за партию готовы проголосовать только 3,0% избирателей.

В социологическом исследовании, проведенном Статистическим управлением Швеции в период со 2 по 26 ноября, приняли участие 9 173 человека.

82% шведов обеспокоены тем, что партия премьер-министра Стефана Лофвена и система здравоохранения не справиться с пандемией.

В стране не ограничивали передвижения и собрания, так что сейчас зафиксировано 266 тысяч заболевших и 6972 человек – скончались.

В прошлом месяце Стефан Лофвен был вынужден изменить тактику, поняв, что Швеции этой зимой предстоит серьезная борьба с коронавирусом. Первым шагом стал запрет на собрания более восьми человек.

Между тем, поддержка основных оппозиционных партий Швеции растет. У умеренных социалистов наблюдался рост на 2 процентных пункта до 22,1%, в то время как поддержка шведских национал-демократов немного выросла до 17,6%, что сделало их третьей по величине партией Швеции.

Если бы выборы состоялись сегодня, нынешняя коалиция Лофвена получила бы 44,2% поддержки по сравнению с 45,1% у оппозиции, как показал опрос.