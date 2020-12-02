Женщина возглавит ОБСЕ – впервые в истории этой организации

ОБСЕ готова преодолеть самый серьезный кадровый кризис за все время своего существования.

Послы 57-ми стран-участниц ОБСЕ согласовали кадровые назначения на руководящие должности в организации. Новым генеральным секретарем ОБСЕ станет немка Хельга Шмид. Об этом сообщила австрийская газета Die Presse.

Кроме генсека ОБСЕ согласованы кандидатуры директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ

Все эти должности являются вакантными с 18 июля. Когда истек срок полномочий предыдущих четырех топ-чиновников ОБСЕ, ожидалось, что почти автоматически продлят еще на три года. Но назначение были заблокированы из-за возражений ряда стран. В итоге ОБСЕ столкнулась с самым серьезным кадровым кризисом за все время своего существования.

У государств-участников ОБСЕ было три месяца на представление новых кандидатов на вакантные посты. Список выдвиженцев не публиковался

Официальное решение по этим назначениям примет Совет министров ОБСЕ, который пройдет 3 и 4 декабря в формате видеоконференции. В случае утверждения все четверо руководителей ОБСЕ смогут приступить к работе уже в декабре.

Карьерный дипломат из Германии Хельга Шмид с 2016 года занимает должность генерального секретаря Европейской службы внешних отношений. Она станет первой женщиной – руководителем ОБСЕ.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создана в 1975 году, когда руководители 35 государств подписали Хельсинкские соглашения, учредившие Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Сейчас в нее входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

ОБСЕ занимается широким спектром вопросов, включая контроль над вооружениями, верховенство закона, борьбу с терроризмом и торговлей людьми, вопросы свободы СМИ, гендерного равенства, национальных меньшинств, защиты окружающей среды, демократизации общества и ряд других. Руководящим органом организации является Совет министров, состоящий из глав МИД стран-участниц.

Напомним, генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) впервые в истории станет женщина. В третий, финальный, раунд отбора на эту должность вышли две претендентки: экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи. Одна из них станет седьмым гендиректором ВТО и сменит на этом посту Роберто Азеведу.