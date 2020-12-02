У людей, перенесших коронавирус, отмечают преждевременное старение – George Mason University

По данным американских ученых, такой эффект может проявиться даже у тех, кто переболел "на ногах".

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (George Mason University) в Виргинии Анча Баранова сообщила изданию "РИА Новости" об открытом недавно неожиданном последствии заболевания коронавирусом – ускоренном старении.

Профессор рассказала, что в ноябре были опубликованы соответствующие результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме.

"Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы – уже в 40", – уточнила Баранова.

По ее словам, коронавирус "забирает ресурсы" у переболевшего ним человека и "приближает старость". Профессор отметила, что исследований пока недостаточно, чтобы подробно изучить все последствия инфекции Covid-19.

Баранова предложила медицинскому сообществу массово собирать анализы у выздоровевших ковидных пациентов: "Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались", – сказала Баранова.

Анча (Анна) Баранова – американская ученая российского происхождения, которая уже более 20-ти лет живет и работает в США. Является доктором биологических наук, профессором Школы системной биологии и директор Центра по изучению хронических метаболических заболеваний в Университете Джорджа Мейсона (США). Специалистка в области функциональной геномики и системной биологии.

В ноябре директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова заявила, что коронавирусная инфекция может приводить к поражениям поджелудочной железы и развитию диабета первого типа. В частности, коронавирус активно проникает в организм при высоком уровне сахара в крови, что может вызвать диабет даже после излечения от COVID-19.