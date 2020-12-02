В Швеции школьники пытались специально заразиться Covid-19, чтобы получить иммунитет

Учащиеся не только сами пытались подхватить коронавирус, но и старались распространять его дальше.

В шведском городе Эстерсунд полиция обнаружила гимназистов, которые пытались выработать иммунитет к COVID-19 общественно-безответственным образом.

"Городская полиция подготовила отчет о том, что старшеклассники активно пытаются заразиться и распространить далее заражение коронавирусом", – сообщила шведская служба новостей SVT. Согласно заявлению учащихся, цель заключалась в том, чтобы стать невосприимчивыми к инфекции.

Отметим, что местная полиция анонсировала расследование еще в эти выходные, после того, как поступила информация о том, что ученики средней школы в попытке заразиться активно искали людей, которые больны Covid-19.

В понедельник полиция провела по делу допрос, произошедшему криминальную классификацию – намеренное распространение инфекции. Однако в тот же день расследование было закрыто.

"У нас нет ни истцов, ни подозреваемых, и нам нечего здесь делать", – заявил руководитель предварительного следствия Никлас Стернлеф, объясняя закрытие производства. По его словам, неясно, является ли действие, о котором идет речь, преступным.

В то же время, как сообщается в материале, по словам врача инфекционного контроля Анники Эрссон, намеренное заражение кого-либо коронавирусом является преступлением.

"Если вы знаете или считаете, что вы заражены, вы должны принять меры, чтобы защитить других от заражения. Если вы не изолируете себя от контактов за пределами вашего собственного дома в течение 14 дней, вы сознательно распространили инфекцию", – отметила врач.