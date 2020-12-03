Писатель, друг людоеда и любитель женщин: во Франции скончался экс-президент Валери Жискар д'Эстен

Бывшему президенту Франции было 94 года, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Его биография полна интересными фактами, а в любовницах замечена сама "Эммануэль".

Поздно вечером, 2 декабря в Париже скончался 94-летний Валери Жискар дʼЭстен, третий президент пятой республики в 1974-1981 гг. Он был госпитализирован в госпиталь Жоржа Помпиду с "легкой инфекцией легких", умер в кардиологическом отделении от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом пишет Europe1.

Полгода назад дʼЭстена обвинила в сексуальных домогательствах Анн-Катрин Штракке, 37-летняя журналистка немецкой телекомпании WDR. Штракке направила в прокуратуру Парижа жалобу и отказалась от своего права на анонимность. Встреча произошла в офисе дʼЭстена в 2018 году и была посвящена 100-летию со дня рождения бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта, однако дʼЭстен заявил, что никакой встречи не помнит и журналистку не знает.

Впрочем, это был не первый скандал с сексуальным оттенком, в котором оказался замешан политик. В 2009 году он написал любовный роман с красноречивым названием "Принцесса и президент". Речь там шла о романе между президентом Франции, в котором без труда угадывался сам дʼЭстен, и британской "принцессе Пэт", Патрицией Кардиффской, прообразом которой послужила покойная принцесса Диана.

[ + – ] Жискар на автограф-сессии, посвященной его любовному роману

В СМИ предположили, что у президента и принцессы действительно был роман в 1980-х. дʼЭстен был у власти в 1981 году, когда Диана вышла замуж за принца Чарльза, и они регулярно встречались на официальных и благотворительных мероприятиях.

[ + – ] Леди Диана во время визита во Францию/скриншот

Эпиграф романа гласил: "Обещание выполнено", а в конце Патрисия говорит: "Вы просили моего разрешения написать ваш рассказ. Я согласна с вами, но вы должны дать мне обещание… ". Сам дʼЭстен заявил, что хоть на написание книги его правда вдохновила леди Ди, но все, о чем идет в ней речь – выдумка и ничего более.

"Мы говорили о любовных историях между лидерами крупных стран, и она сказала мне: "Почему бы тебе не написать об этом книгу?", — вспоминал Жискар дʼЭстен о беседе с Дианой в интервью журналу Le Point несколько лет назад.

Кроме этого он написал еще несколько книг, в том числе и историческое фентези под названием "Победа великой армии" в 2010 году, но они такого внимания прессы не вызывали.

Надо отметить, что хоть Жискар дʼЭстен и был счастливо женат с 1952 года на своей двоюродной сестре Энн-Эймон и в этом браке родились четверо детей, о его любовных похождениях ходили многочисленные слухи, которые весьма часто оказывались правдой. Так, долгое время любовницей l’Ex (Экс), как называли Жискара французы, была звезда фильма "Эммануэль" Сильвия Кристель, которая была младше политика на 26 лет.

[ + – ] Валери Жискар дʼЭстен с женой/Фото: Paris Match

Кроме этого Жискар был хорошим другом диктатора-людоеда Жана Беделя Бокассы, который в 1976 году объявил себя императором Центральноафриканской республики. Его режим пользовался поддержкой президента Франции, которому Бокасса предоставлял выгодные условия разработки месторождений полезных ископаемых, в частности, урана.

[ + – ] Валери Жискар дʼЭстен и Жан Бедель Бокасса

В 1975 году Жискар д’Эстен объявил Бокассу своим "другом" и "членом семьи", а также несколько раз ездил в Центральную Африку охотиться. Также ходили слухи, что за лояльность Бокасса платит Жискару алмазами. Причем сам Бокасса в интервью заявлял, что подарил семье Жискара алмазов "больше, чем кому-либо" и тем самым "испортил" их. Политик в свою очередь утверждал, что алмазы ему дарили, но он их продал, а деньги пожертвовал Красному кресту.

Чем еще прославился l’Ex

С 1981 по 2007 год, он являлся единственным живущим экс-президентом Франции (за исключением нескольких месяцев в 1995—1996, между уходом Миттерана со своего поста и его кончиной). В 2004 году Жискар побил рекорд Эмиля Лубе (президента Франции во времена Третьей республики) по самому долгому пребыванию в статусе экс-президента (Лубе прожил 23 года после того, как покинул должность), а в 2017 году — и рекорд Лубе по достижению наибольшего возраста среди экс-президентов (Лубе дожил до 91 года).

В августе 1944 года Жискар участвовал в освобождении Парижа от немецкой оккупации, затем вступил в Первую французскую армию под командованием генерала де Латра де Тассиньи. В армейских приказах отмечалась "необычайная отвага" 18-летнего сержанта. Он первым ворвался в Кобленц на своем танке и за проявленную доблесть был награжден Военным крестом.

В 1956 году он баллотировался от правого "Национального центра независимых и крестьян". В 1962 году вышел из этой партии и основал "Группу независимых республиканцев". В 1966 году создал и до 1974 года возглавлял правоцентристскую "Национальную федерацию независимых республиканцев". Впоследствии она была переименована в Республиканскую партию, а после объединения с несколькими центристскими группировками — в "Союз за французскую демократию" (СФД). Жискар дʼЭстен возглавлял СФД в 1988-1996 годах (сегодня это партия "Республиканцы"), оставался ее членом до 2004 года.

Де Голль назвал его своим "лучшим казначеем". В 1962 году он доверил 36-летнему политику руководство министерством финансов. "Чтобы заинтересовать генерала экономикой, ему надо было объяснить, почему финансы не менее важны для обороны, чем армия, — вспоминал один из сотрудников аппарата правительства. — У Жискара это получалось".

В 1974 году Жискар дʼЭстен стал президентом. Вступив в должность 24 мая, он стал одним из самых молодых лидеров европейских государств (48 лет). Находился на этом посту один семилетний срок — до 24 мая 1981 года. Его предвыборным лозунгом стало: изменения и преемственность. На церемонию инаугурации он ехал на своем личном авто, а потом, припарковавшись, остаток пути продела пешком. А после – прогулялся по Елисейским полям.

Он принял решение о строительстве Музея дʼОрсе. Собранная в этой знаменитой галерее коллекция французских импрессионистов — крупнейшая в мире. Он также сдержал обещание упразднить цензуру в кинематографе. В июне 1974 года едва вступивший на свой пост президент республики разрешил демонстрацию на широком экране фильма "Эммануэль" с незначительными купюрами.

[ + – ] Валери Жискар дʼЭстен на свадьбе дочери/Фото: est republicain

В его правление была разрешена упрощенная процедура развода по взаимному согласию. В эти же годы впервые прекратилось уголовное преследование за совершение абортов.

При его президентском сроке до 18 лет был снижен избирательный возраст, прекратилось чрезмерное вмешательство государства в процессы экономики.

В сентябре 2012 года Жискар дʼЭстен участвовал в мероприятиях по случаю 200-летия Бородинской битвы, а в марте 2014 года в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" он заявил, что воссоединение Крыма с Россией — это мирный и демократический выбор населения Крыма, "внутреннее дело только этих двух заинтересованных сторон".

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Тогда же он говорил, что Украина и Крым – это две разные проблемы, утверждая, что полуостров отдали Киеву по непонятным причинам. По его убеждению, Украина никогда не станет членом Европейского Союза и НАТО.