Организатор скандальных гей-вечеринок в Брюсселе сказал, что гостями были и политики из Украины

Самого организатора более года разыскивает польская полиция из-за обвинений в мошенничестве.

Давид Манжели, организатор гей-вечеринок в Брюсселе, на одной из которых задержали депутата из венгерской правящей партии "Фидес", рассказал, что его мероприятия посещают политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании, но самыми частыми гостями являются поляки и венгры.

Интервью с Манжели опубликовало польское издание Onet. Оно подчеркивает, что не может подтвердить достоверность утверждений собеседника.

В другом интервью – бельгийской газете Het Laatste Nieuw – Манжели сказал, что не может знать всех, кто приходит к нему. "На свои вечеринки я приглашаю друзей, а они приводят своих друзей", – пояснил он. Манжели утверждал, что он организовывал сексуальные мероприятия для геев в течение двух лет, часто с более чем сотней участников.

Напомним, брюссельская полиция 27 ноября прервала секс-вечеринку и задержала 25 человек, большинство из которых были мужчинами, в том числе депутата Европарламента от Венгрии Йожефа Сайера. Вечеринка проходила в баре на одной из центральных улиц Брюсселя.

Полиция прибыла на вечеринку потому, что ее участники нарушали карантинные ограничения.

Onet также сообщило, что человека с именем Давид Манжели с 2019 года разыскивает полиция польского города Вадовицы. Он подозревается в мошенничестве. Друзья Манжели, которых нашли журналисты, подтверждают, что организатор брюссельской секс-вечеринки и разыскиваемый поляк – одно и то же лицо. В судах Кракова в отношении него находится более десятка дел.

Сейчас 29-летний Манжели является студентом (докторантом) университета в Брюсселе.