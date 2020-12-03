В Сан-Франциско хотят запретить курение в квартирах. Но только не марихуаны

Нарушители нововведенных правил будут вынуждены заплатить штраф в размере одной тысячи долларов.

Власти американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, хотят запретить курение в квартирах, чтобы уберечь соседей курильщиков от негативного влияния пассивного курения. Однако эти ограничения не будут касаться марихуаны, сообщает CNN.

Наблюдательный совет Сан-Франциско уже проголосовал за такое решение в первом чтении. По замыслу городской легислатуры, курение табака будет запрещено в домах, где есть три и более квартиры, а также на прилегающих территориях.

"Пассивное курение причиняет вред и все должны иметь возможность дышать свежим воздухом там, где они проживают", – сказал член легислатуры Норман Йи.

Нарушители нововведенных правил будут вынуждены заплатить штраф в размере одной тысячи долларов.

Вместе с тем, в легислатуре подчеркнули, что курить медицинский и рекреативный каннабис в квартирах будет разрешено.

Курение табака уже запрещено во многих общественных местах города, но местные власти решили расширить этот запрет и на жилые дома.

На следующей неделе наблюдательный совет Сан-Франциско проголосует за закон во втором чтении, и его направят на подпись мэру. Если он подпишет документ, закон вступит в силу через 30 дней.

Отметим, некоторые исследователи считают, что курильщики реже попадают в больницы с коронавирусом, чем некурящие люди. Одна из гипотез заключается в том, что никотин, обладающий противовоспалительными свойствами, может влиять на то, как COVID-19 вызывает чрезмерную реакцию иммунной системы.