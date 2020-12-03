"Не стремлюсь к мировому господству": победу на выборах в Намибии одержал Адольф Гитлер

Кандидат по имени Адольф Гитлер набрал 85% голосов избирателей и стал депутатом местного совета города Омпундия, который расположен на юго-западе Африки

Политик заявил, что такое имя дал ему отец, который, вероятно не понимал, что на самом деле олицетворял лидер нацистской Германии. Об этом пишет Bild.

Адольф Гитлер Уунона получил 85% голосов, претендуя на депутатский пост от правящей партии Народная организация Юго-Западной Африки в бывшей немецкой колонии. Он уже сделал заявление, сообщив, что совсем не похож на своего тезку, не имеет никакого отношения к нацистской идеологии и "не стремится к мировому господству".

Партия находится у власти с момента обретения Южной Африкой независимости от апартеида в 1990 году.

"Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер. В детстве я считал это имя совершенно нормальным, однако потом я понял, что он хотел завоевать весь мир", — сказал Уунона в интервью. Также он отметил, что жена его называет просто – Адольф. А другие люди – Адольф Уунона.

Политик посетовал, что уже слишком поздно менять свое имя, так как оно фигурирует во всех официальных документах.

[ + – ] Намибия в колониальном прошлом

В период 1890—1968 годов страна называлась Германская Юго-Западная Африка, "Юго-Западная Африка". В 1968 году согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ей было присвоено название "Намибия". Топоним образован от названия пустыни Намиб на западном побережье страны, это название происходит из языка коренной народности нама. После этого ЮАР ещё на протяжении 20 лет продолжала оккупацию страны, и лишь в 1988 году согласилась уйти из Намибии. 21 марта 1990 в присутствии Генерального секретаря ООН и президента ЮАР была провозглашена независимость Намибии.

[ + – ] Колониальная открытка из Намибии

Но здесь все еще много людей говорит на немецком, каждый год ее посещают более 120 тысяч немцев, а в стране множество людей носят немецкие имена.

Официальный Берлин отмечает, что несет "особую ответственность" перед Намибией за колониальное прошлое. Подавление восстаний между 1904 и 1908 гг., тогда немецкие солдаты убили около 65 тысяч человек из племени герео и 10 тысяч человек из племени нама.