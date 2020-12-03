В Швейцарии зарегистрирован первый случай заражения кошки коронавирусом

Передача COVID-19 от человека кошкам встречается редко, но ее нельзя исключать, считают ветеринары

В Швейцарии впервые обнаружен коронавирус у домашней кошки. Однако ученые уверены, что коты, как и собаки переносчиками коронавируса не являются. Об этом пишет Swiss Info.

Но они могут подхватить болезнь от человека, поэтому инфицированных COVID-19 призывают держаться подальше от своих домашних животных.

По данным Федерального управления по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (BLV), об этом случае сообщила лаборатория ветеринарной медицины Цюрихского университета. Кошка была протестирована в рамках исследовательского проекта, и она живет в семье у члена которой был обнаружен коронавирус.

О других единичных случаях заражения коронавирусом домашних животных сообщалось учеными других стран. Почти все зараженные питомцы были из семей, где один из членов болел коронавирусом.

В пресс-релизе Федерального управления говорится, что передача заболевания от человека кошкам является редкой, но случается. Тестирование животных не является необходимым, так как животные легко переносят недуг и не проявляют никаких симптомов.

Также нет никаких доказательств того, что люди могут заразиться от кошек, или собак, так что дезинфицировать их, или надевать на них маски – не надо. Однако ученые считают, что инфицированным надо соблюдать правила гигиены, поменьше контактировать с питомцами, не пускать их спать в свою постель и вовремя чистить их миски.