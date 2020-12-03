Никакой дистанции: сотни хасидов собрались на похоронах раввина, умершего от коронавируса, в Иерусалиме

Многие из хасидов были в масках, но дистанцию никто не соблюдал

Несмотря на правила, ограничивающие собрания до 20 человек на открытом воздухе и 10 в помещении, в Иерусалиме на похороны раввина Аарона Давида Хадаша собрались тысячи ортодоксальных евреев. Об этом пишет Israel National News.

Раввин Аарон Давид Хадаш, духовный лидер Мирской иешивы, одного из самых известных еврейских высших учебных религиозных заведений Израиля, скончался в четверг от коронавируса.

По правилам, похоронить умершего следует, как можно скорее, ибо в Торе сказано: "Обязательно похорони его в тот же день" (Дварим, 21:23), так что представители иешивы встретились с городскими властями и полицией, чтобы принять меры, которые позволят общине оплакать и попрощаться с духовным лидером, не нарушая правила безопасности. Было решено закрыть здание Мирской иешивы, допустить в помещение только членов семьи и духовных наставников, а на улице расставить барьеры, чтобы разделить толпы желающих попрощаться. Однако на деле все пошло не по плану.

[ + – ] Фото: соцсети

Попрощаться с раввином пришли сотни ортодоксальных евреев. Они заполнили улицу, не пропускали машины и не соблюдали дистанцию. Полиция пыталась ограничить доступ, но людей оказалось слишком много. Единственное правило, которое некоторые из них выполнили – надели маски.

Сейчас в Израиле насчитывается 340 тысяч заразившихся коронавирусом, 2883 – скончались. Власти ввели ограничения на массовые собрания. Позволено собираться группами по 10 человек в помещении, группами по 20 человек – на свежем воздухе. На похоронах и свадьбах люди должны соблюдать дистанцию в два метра и носить маски.

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Но ортодоксы из Мирской иешивы правила проигнорировали. Теперь власти ожидают вспышки коронавируса.

Мирская иешива — крупнейшая из иешив (духовных школ) литовского направления в ортодоксальном иудаизме. Была основана в местечке Мир в Российской империи (ныне территория Беларуси). После нескольких переездов, во время Второй мировой войны разделилась на три иешивы — одна в Иерусалиме и две других в Бруклине (Нью-Йорк, США). Мирская иешива сыграла выдающуюся роль в развитии религиозного образования, ее называли "Иешиват рашей иешивот" (с иврита — "Иешива руководителей иешив"), поскольку большинство преподавателей и руководителей иешив "литовского" направления перед Второй мировой войной и после нее учились в Мире.