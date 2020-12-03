В 4 раза меньше, чем планировалось. Страны ОПЕК+ с января увеличат добычу нефти

Нефтедобывающие страны учли повышение спроса на нефть, но не стали спешить со значительным наращиванием добычи, считая этот рост пока неустойчивым.

Страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки, сообщило Bloomberg. Ранее предполагалось, что с 2021 года общая квота добычи вырастет в четыре раза больше – на 2 млн б/с.

В январе общее ограничение нефтедобычи составит 7,2 млн б/с от базового уровня. Страны будут ежемесячно обсуждать новые квоты на добычу.

При этом, члены ОПЕК +, которые не смогли полностью реализовать ограничения на поставки в предыдущие месяцы, будут обязаны ликвидировать долги до марта.

На новостях о соглашении цена нефти марки Brent выросла на 1,3%, до $48,8 за баррель. Нефть марки WTI торгуется на уровне $45,7 за баррель (плюс 0,49%).

Эксперты рынка отмечают, что соглашение было заключено на фоне динамики нефтяных фьючерсов, указывающей на необходимость дополнительной добычи. Ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent имеют премию по сравнению с более поздними фьючерсами. Это и указывает на ограниченное предложение товара на рынке.

Напомним, самое масштабное в истории соглашение о сокращении нефтедобычи действует с 1 апреля. Оно было принято странами соглашения ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка в условиях низкого спроса из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Сделка предусматривает сокращение добычи на 7,7 млн б/с до конца 2020 года.

На заседании 30 ноября стороны не смогли договориться о дальнейшей судьбе сделки. Новая встреча была назначена на 3 декабря, на ней и нашли компромиссный вариант.

Поддержание хрупкого баланса, в котором находится рынок нефти, было сложной задачей, поскольку спрос на нее восстанавливался, но с разной скоростью в разных частях мира, а сообщения об успехах в разработке вакцин улучшали перспективы даже при сохранении краткосрочных рисков.