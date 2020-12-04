В Литве, за спиной депутата-противника ЛГБТ, во время онлайн-совещания появился голый мужчина

Депутат Петрас Гражулис известен своей анти-ЛГБТ-риторикой и протестными выступлениями во время гей-парадов в Вильнюсе

Неожиданный конфуз приключился в Литве во время онлайн-конференции парламентского комитета по культуре. В момент демонстрации графиков за спиной депутата Петраса Гражулиса появился обнаженный мужчина. Об этом пишет LRT.

Возможно, никто бы и не обратил внимания на эпизод, потому как он длился всего несколько секунд, но Гражулис известен, как яростный противник ЛГБТ и гей-парадов, а потому инцидент привлек внимание.

Сам Гражулис не отвечает запросы СМИ и так и не пояснил, что за загадочный юноша возник у него за спиной во время онлайн-встречи с коллегами.

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По словам председателя парламентского комитета Витаутаса Юозапайтиса, другие люди, сидящие рядом с депутатами во время онлайн-конференций, могут представлять опасность для репутации политиков. "Несомненно, другие люди могут влиять на решения депутатов. И каждый член парламента должен следить за тем, чтобы в их доме не появлялись незнакомцы", — сказал Юозапайтис, особо отметив, что он лично обнаженного мужчину не заметил, но предполагает, что это мог быть член семьи, который помог Гражулису, когда у того возникли технические проблемы.

Также глава комитета заявил, что хоть депутаты и включаются из дома, но это не значит, что он, иди члены его семьи могут ходить в полуголом виде во время онлайн-конференций.

Напомним, ранее депутат Европарламента Йожеф Саер, представляющий партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес", признался, что посетил нелегальную секс-вечеринку с наркотиками, которая была организована в Брюсселе, Бельгия.