ООН заявляет, что 2021 год будет сплошной катастрофой

По мнению Исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН, из-за мирового экономического спада средств, необходимых для помощи людям, может не найтись.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что если ведущие государства не предоставят необходимого финансирования, в 2021 году мир может столкнуться с самым сильным гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны.

Об этом пишет Reuters.

"2021 год может стать буквально катастрофическим, учитывая события, которые мы сейчас наблюдаем", – сказал Бизли, добавив, что голод уже "стучится в дверь" во многих странах.

Он добавил, что пандемия, а также меры, принятые странами, чтобы ее остановить, привели к увеличению на 40% числа людей, нуждающихся в гуманитарной помощи. Он обратился за финансовой помощью в размере 35 миллиардов долларов, чтобы справиться с такими последствиями.

По его словам, в виду мирового экономического спада, средств, необходимым для помощи людям, может не найтись.

Он считает, что 2021 год, вероятно, будет "годом худшего гуманитарного кризиса с момента основания Организации Объединенных Наций" 75 лет назад.

"Мы не сможем профинансировать абсолютно все …и поэтому должны расставить приоритеты, прежде всего занявшись "айсбергами перед Титаником", – сказал Бизли.

Вместе с тем, он добавил, что если необходимые средства все же удастся собрать, то грядущую катастрофу будет возможно предотвратить.

Бизли выделил основные проблемы, которые придется решать в 2021 году – это борьба с голодом и последствия миграции.

Напомним, ранее Дэвид Бизли заявил, что 135 млн человек сейчас уже страдают от голода, к ним могут добавиться еще 130 млн человек из-за пандемии.