В Испании предлагают ввести 4-дневную рабочую неделю

Пандемия коронавируса дала новый повод политическим силам страны рассмотреть такую идею.

Правительство Испании рассматривает идею ввести в стране 4-дневную рабочую неделю, чтобы увеличить занятость и производительность труда. Об этом заявил вице-премьер испанского правительства по социальным правам и развития, левой партии Unidas Podemos ("Можем") Пабло Иглесиас, пишет Bloomberg.

О переходе к 4-дневной рабочей неделе в Испании говорили уже не один год, и не только левые политики, но даже и представители крупных капиталистических корпораций. Пандемия коронавируса дала новый повод политическим силам страны рассмотреть такую идею, чтобы приостановить падение экономики и сохранить социальные стандарты.

В мае этого года правительство Испании уже приняло решение об обязательных ежемесячных выплатах гражданам (от 462 евро для одиноких и до 1015 евро для семей), чтобы поддержать их во время пандемии.

Предложение об изменении продолжительности рабочей недели будет представлено испанским правительством на основе социального диалога с профсоюзами и отраслевыми группами.

Напомним, Лейбористская партия Великобритании намерена в течение десяти лет ввести в стране четырехдневную рабочую неделю без сокращения оплаты труда.