Банк Англии "потерял" 50 млрд фунтов стерлингов. Никто не знает, куда ушли наличные

В стране уже много лет сокращаются транзакции с наличными деньгами, но спрос на них рекордно растет.

В Великобритании использование наличных денег сокращается на протяжении многих лет, но спрос на банкноты стремительно растет. Никто не знает, куда уходят наличные. Об этом сообщает CNN.

Накануне группа британских законодателей заявила, что 50 млрд фунтов стерлингов (67,4 млрд долларов) наличными "пропали". Политики призвали Банк Англии провести расследование.

"Деньги где-то спрятаны, но Банк Англии не знает, где, кем и для чего. Необходимо выяснить, где находятся недостающие 50 млрд фунтов стерлингов", – заявила глава Комитета по публичным счетам Палаты общин (PAC) Мэг Хиллиер.

Банк Англии немедленно опроверг обвинения.

"Представители общественности не должны объяснять Банку, почему они хотят хранить банкноты. Это не означает, что банкноты пропадают", – говорится в заявлении регулятора.

Также добавляется, что Банк продолжит удовлетворять спрос населения на банкноты.

"Мы наблюдаем все более широкое использование наличных денег в качестве средства сбережения, а не для транзакционных целей", – заявила представительница Банка Англии Сара Джон, давая показания перед Комитетом по публичным счетам. По ее словам, накоплению наличных денег также способствовали опасения по поводу устойчивости финансовых институтов после кризиса 2008 года.

Несмотря на то, что спрос на банкноты и монеты резко упал во время пика пандемии, с тех пор он восстановился, и люди начали накапливать дома еще больше наличных.

Количество банкнот в обращении в Великобритании достигло рекордного уровня в 4,4 млрд в июле с общей стоимостью 76,5 млрд фунтов стерлингов (103 млрд долларов). Например, в 2000 году в обращении было 1,5 млрд банкнот на сумму около 24 млрд фунтов стерлингов (32,3 млрд долларов).

В это же время, объем денежных выплат наличными снизился, и эта тенденция усиливается из-за пандемии. Десять лет назад наличные использовались в 6 из 10 транзакций, а в 2019 году их было меньше трех.

По оценкам Банка Англии, от 20% до 24% банкнот в обращении используется для операций с наличными деньгами, а еще 5% хранятся у британцев в качестве сбережений.

"Мало что известно об остатке, который составляет примерно 50 млрд фунтов, из возможных объяснений – накопления за рубежом для транзакций или сбережений, возможно, накопления в Великобритании неучтенных внутренних сбережений или для использования в теневой экономике", – говорится в отчете Национального финансово-ревизионного управления Великобритании (NAO).

Орган рекомендовал центральному банку, сотрудничая с другими госорганами, разобраться в том, что заставляет британцев накапливать наличные и кто владеет 50 млрд фунтов стерлингов.