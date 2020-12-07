Статистика коронавируса в мире на 7 декабря: число инфицированных превысило 67 млн

Среди стран с большим отрывом лидируют США: 174 тыс. новых заболевших и 1 076 умерших за сутки.

По состоянию на утро 7 декабря, с начала пандемии в мире заболели 67,4 млн человек, 1,54 млн умерли, 46,6 млн – выздоровели. Такие данные приводит Worldometer.

За минувшие сутки, 6 декабря заболели 535 тыс. человек, умерли – 7 537.

Среди стран с большим отрывом по показателям лидируют США: 174 тыс. новых заболевших и 1 076 умерших за сутки.

Там больше всего проведено и тестов – 207,5 млн при населении 332 млн человек. Но по числу тестов на 1 млн населения среди крупных стран лидирует Великобритания – 659 тыс., США – вторые (625 тыс.).

Напомним, "Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", – предупредил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.