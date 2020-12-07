Госдеп США признал родившихся на Южных Курилах людей уроженцами Японии

В МИД России заявили, что США ставят под сомнение итоги Второй Мировой войны и "поощряют реваншизм".

Согласно правилам розыгрыша грин-карты в 2021 году, обнародованных на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США, указано, что люди, рожденные на Южных Курилах при подачи анкеты должны указывать в качестве места своего рождения Японию.

"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", – говорится в инструкции для конкурсантов иммиграционной программы Diversity Visa.

Японская газета Hokkaido Shimbun сообщает, что такие нововведения появились в правилах проведения розыгрышей грин-карт США еще в 2018 году.

Министерство иностранных дел России, в ответ на это, напомнило США о "красных линиях" и обвинило США в том, что они ставят под сомнение итоги Второй Мировой войны и "поощряют реваншизм".

"Нужно еще одно доказательство, что США – ревизионистское государство? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии"", – говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

Отметим, Россия и Япония до сих пор не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора о Курильских островах. Япония претендует на южную часть Курильского архипелага (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи), которая перешла под контроль СССР в 1945 году, и отвергает предложения заключить мирный договор без предварительных условий. Россия настаивает на своем суверенитете над этими территориями.

В прошлом году Япония рассчитывала добиться дипломатического урегулирования территориального спора с Россией. В январе этого года премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Токио будет действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться заключения мирного договора с Москвой, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны из-за территориальных разногласий.