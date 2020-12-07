В Индии произошла вспышка неизвестной болезни: несколько сотен госпитализированных

Пациенты имели широкий спектр симптомов: от тошноты до припадков и потери сознания.

Житель города Элуру на юге Индии умер от неизвестной болезни, еще 315 человек госпитализированы с теми же симптомами, сообщила газета The Hindu. Люди начали поступать в больницы в субботу, 5 декабря.

Число пациентов, которое составляло 55 в субботу в полночь и 170 к утру воскресенья, 6 декабря, выросло до 270 к вечеру и 315 к полуночи. По неподтвержденным данным, еще 50 проходят лечение в различных частных больницах.

По словам врачей, у пациентов наблюдалось головокружение, головная боль, симптомы эпилепсии. Все больные сдали тесты на коронавирус, они были отрицательными. Что стало возбудителем, пока неизвестно. На экспертизу отправили образцы воды, продуктов питания и крови.

Министр здравоохранения штата Андхра-Прадеш Алла Кали Кришна Шринивас заявила, что в пробах крови не было обнаружено никаких доказательств вирусной инфекции. "Это какая-то загадочная болезнь, и только лабораторный анализ покажет, что это такое", – сказала она.

Сообщается, что пациенты достаточно быстро выздоравливают: из больниц были выписаны уже 170 человек.

Напомним, Индия сейчас находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом — 9,7 млн человек, умерли уже 140,6 тыс. человек.