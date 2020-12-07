Как не подхватить коронавирус во время новогодних праздников: советы ВОЗ

Главная рекомендация: остаться дома и провести эти дни в кругу семьи. Но и в этом случае нельзя быть беспечными.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус разместил в Twitter предновогоднее "коронавирусное" видеообращение

Пандемия ковида изменила мир, но это не означает, что мы не можем отметить праздники, хотя это придется сделать не так, как мы делали всегда, сказал он.

"Изменения зависят от того, где вы живете. Следуйте локальным и национальным рекомендациям", – пояснил глава ВОЗ.

Прежде всего, спросите самих себя: действительно ли вам нужно куда-то ехать? Для многих людей новогодние праздники – это время, когда традиционно хочется остаться дома. А сейчас в этот есть дополнительный резон – безопасность.

"Празднуйте с домашними, но все-таки постарайтесь не собираться большими компаниями. Если приглашаете гостей, то постарайтесь больше времени проводить на открытых пространствах, не в помещении. Соблюдайте дистанцию и носите маски", – советует Гебреисус.

Он напомнил, что следует избегать столпотворений торговых центрах, выбирая для похода туда подходящее время. По возможности чаще делать покупки в онлайне.

В случае, если поездка все же необходима, то важно соблюдать дистанцию и носить маски в аэропортах и на вокзалах, в самолетах и поездах. Часто использовать санитайзеры и міть руки.

"Если чувствуете малейшее недомогание – оставайтесь дома", – призвал глава ВОЗ.

Напомним, в Германии новое исследование показало, что маски для лица могут снизить число случаев заражения COVID-19 в среднем на 45% примерно через 20 дней после их обязательного введения.

ВОЗ также обновила свои рекомендации по поводу использования масок. Теперь она рекомендует людям носить маски как в помещении, так и на улице. "В помещениях с плохой вентиляцией люди должны носить маски. Дома также необходимо носить маски при приеме гостей, если соблюдение дистанции невозможно, а уровень вентиляции неизвестен", – отмечают в ВОЗ.