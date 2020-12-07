3000-летняя история: в Казахстане определили лучшего охотника с беркутами

Организатором спортивного мероприятия выступила Ассоциация этноспорта Казахстана

В Казахстане без зрителей из-за пандемии, но с 50 участниками прошел турнир охотников с хищными птицами. Победу одержал 12-кратный чемпион прошлых соревнований. Об этом пишет Tengrinews.

В турнире приняли участие 50 беркутчи (охотников с хищными птицами) из 10 областей страны. Состязания беркутчи прошли в несколько этапов, во время которых ловчих птиц проверили на дрессировку и охотничьи навыки.

В первый день турнира беркутчи продемонстрировали способность орлов взлетать до 500 метров и выполнять команды, а во второй охотничьи навыки птиц.

Победителем соревнований стал Арман Кушкаров из Атырауской области. Победу хозяину принес беркут по имени Нарын, которого назвали в честь песчаной пустыни. Птица поймала лису за 16 секунд.

Кушкаров сообщил, что становится беркучи года уже 12 раз. Традиция охоты с беркутами в Казахстане насчитывает три тысячи лет.

"Охота с орлом — сакральная профессия. Приручить и дрессировать орла — непростая задача. Разводят орлов двух типов. В первом случае мы покупаем орла в гнезде и учим его летать. Их называем ручными орлами. Во втором случае, берем орла от 4 до 7, но не дрессируем, а просто дружим с ними", — отметил победитель, сообщив, что успел выдрессировать шесть птиц.

Сейчас охота с орлами развивается в Казахстане, как отрасль спорта. А также процветает охота, как таковая. Беркутчи держат орлов около пяти лет, а потом отпускают на волю.

Охота с орлами также процветает в соседней Монголии, куда во время СССР было переселено много этнических казахов. Интересно, но охотником-беркутчи могут стать и женщины, важно обладать отвагой и терпением, ведь беркута приручают около трех месяцев.