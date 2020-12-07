Вечный город: на аукцион выставили столетние фото, демонстрирующие, как Рим выглядел до толп туристов

Исторические здания не слишком изменились, но людей стало несомненно больше.

На аукцион Lempertz в Кельне (Германия) выставили коллекцию фотографий Рима, сделаных в 1840–1860 гг. туристами-пионерами. Об этом пишет Daily Mail.

На 78 фотографиях представлены исторические и древние места по всему городу, включая Колизей и фонтан Треви. И за 180 лет исторические места не слишком изменились, зато людей тогда было существенно меньше.

[ + – ] Вид на реку Тибр и замок Ангела

[ + – ] Пантеон

За коллекцию снимков аукционисты планирую выручить около 130 тысяч евро. Считается, что это одни из старейших снимков столицы Италии.

Собрала коллекцию семейная пара из Германии, которая увлекается старинными фотографиями. По словам эксперта аукционного дома, они очень придирчиво отбирали снимки, отдавая предпочтение только высококачественным отпечаткам, изображающим известные места в Риме.

[ + – ] Римский Форум 180 лет назад [ + – ] Римский Форум сейчас

Особый интерес аукционисты ожидают к некоторым отдельным экземплярам, например, к тем, которые изображают Колизей снаружи и внутри. Сто лет назад вокруг не было застройки, а на некоторых снимках даже видны террасные огороды, разбитые вокруг.

А у знаменитого фонтана Треви практически нет людей. В докарантинные времена туристам нужно было выстоять очередь, чтобы подойти к фонтану и бросить туда монетку.

[ + – ] Фонтан Треви 180 ле назад [ + – ] Фонтан Треви в 2019 году

"Нужно отметить редкость фотографий. Работы относятся к тем временам, когда фотография только зарождалась и большая часть снимков того времени не сохранилась", — сообщил Марен Клинге, эксперт аукционного дома.