В России украли аппаратуру с самолета, предназначенного на случай ядерной войны - прямо с аэродрома

Злоумышленники вынесли из самолета более 30 установленных на борту радиостанций.

Один из четырех построенных в России "самолетов Судного дня" оказался непригоден: на аэродроме в Ростовской области из Ил-80 с бортовым номером RA-86149 украли радиоаппаратуру. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следы кражи заметили 4 декабря, техники обнаружили пропажу 39 блоков радиостанций и пяти плат из пяти таких же демонтированных блоков. Самолет доставили на аэродром ТАНТК (Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, – ред.) для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса.

"Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНТК производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. Последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы", – сообщил источник.

Следователи сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников и нашли отпечатки следов их обуви.

Самолетами "Судного дня" называют транспортные средства, предназначенные для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства на случай начала ядерной войны. Именно поэтому Ил-80, который представляет собой воздушный командный пункт, называют "самолетом Судного дня": он имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.

Самолет Ил-80 впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация. С 1987 года всего было произведено четыре таких борта.