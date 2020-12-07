Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по Крыму

Против принятия резолюции проголосовали 17 стран, в том числе Россия, Беларусь, КНДР и Иран.

Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. Об этом сообщает МИД Украины.

В резолюции подтверждается, что оккупация является незаконной; что она является нарушением международного права; и оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины. В ней также отмечается, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такую ​​деятельность.

В резолюции также отмечается, что, во-первых, российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями. Во-вторых, российская оккупация нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями — Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 о мерах доверия и безопасности. В-третьих, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.

"Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма", – сказал Кулеба.

Проект украинской резолюции поддержали 63 страны, против выступили 17, и еще 62 государства воздержались.

Против украинского резолюции проголосовали Россия и ее союзники: Армения, Беларусь, Сербия, Сирия и Венесуэла. Также против документа голосовали Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Киргизия, Лаос, Мьянма, Никарагуа и Иран, сообщает постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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Среди стран, которые поддержали резолюцию по Крыму: Германия, Грузия, Венгрия, Польша, Франция, Хорватия, Израиль, Италия, США, Турция, Великобритания, Эстония, Швейцария и КипрНапомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.