Он заявлял мне, что готов продать свою жену лишь бы не сесть, – экс-адвокат Ефремова

Бывший адвокат Ефремова назвал актера "реальным подонком" и рассказал, что делал для своего подзащитного вещи, которые не делал ни для кого из других клиентов.

Бывший адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер, осужденный за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, настолько боялся попасть в тюрьму, что был даже готов "продать жену", лишь бы его не посадили.

"Подонок просто, это реально, я по-другому не назову. Когда он (Михаил Ефремов, – ред.) говорил, что: "Эльман меня ввел в заблуждение, что меня не посадят". Как это я ему говорил, если я с утра до вечера журналистам говорил, до приговора, что он 8 лет получит. Он до смерти боялся тюрьмы. Он сказал, что оттуда не выйдет, за язык свой. Он же очень наглый, очень борзый. Крайне наглый, крайне борзый", – сообщил Пашаев в интервью каналу "РЕН ТВ".

Бывший защитник Ефремова уточнил: "Когда нет для человека святого ничего – это самое страшное. Вы знаете, я никогда не говорил, но вынужден буду говорить. Он мне говорил, что даже жену был готов отдать, жену, чтобы его не посадили. Я после этого перестал его уважать как мужчину. Я вам это под камерой говорю. Если это не так – пусть подает в суд, я полиграф пройду. Я на каждое свое слово готов проходить полиграф".

В этом же интервью Пашаев еще раз, практически теми же словами, сообщил, что перестал уважать Ефремова "как человека" после его слов о том, что он готов "жену продать". Адвокат отметил, что эти заявления звучали от Ефремова через 10 дней после аварии.

Собеседник российского телеканала продолжил: "Он как актер – гениальный. Никто не спорит. А как личность – я не могу слова подобрать… Потому, что у меня с первого дня очень напряженный разговор был с ним, потом очень напряженный разговор был, когда про наркотики его допрашивали. Ужасный. Даже я на него наорал у следователя".

По словам Пашаева, семья Ефремова предлагала ему "подключить людей", которые "помогут решить вопрос". Интервьюируемый подчеркнул, что делал для своего подзащитного вещи, которые не делал ни для кого из клиентов. Например, он привозил Ефремову шашлык, так как ему было жалко актера, находившегося под домашним арестом. Но артист, по словам его адвоката, "со второго дня хотел избежать ответственности" и даже "предлагал нарушить закон".

"Он готов был на все, чтобы не сесть в тюрьму", – еще раз отметил адвокат, не уточнив подробностей. По его словам, он готовил Ефремова к тюрьме и призывал его не бояться.

Напомним, вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил ДТП в столице России: его джип вылетел на встречную на Садовом кольце и протаранил автомобиль "Lada", водитель которого умер от обильной кровопотери. У мужчины остались жена, двое детей и престарелая мать. Ефремов был приговорен к 8 годам колонии и штрафу. Позднее Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет лишения свободы.