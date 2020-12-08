Франция начала строить трехсотметровый атомный авианосец с электромагнитными катапультами

Эмманюэль Макрон заявил, что решение об использовании ядерных реакторов для будущего военного корабля – это часть климатической стратегии Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 декабря объявил о планах его страны создать новейший авианосец с ядерным реактором, – сообщает информ-агентство "Associated Press".

"Франция построит новый авианосец с ядерной установкой, который заменит авианосец "Charles de Gaulle" к 2038 году", – заявил Макрон во вторник, во время посещения завода по производству ядерных реакторов "Framatome Inc.", который расположен в городе Ле-Крезо.

"Это предприятие правительство считает примером промышленности, обслуживающей и гражданские, и военные нужды", – отмечают в "AP". В материале агентства сообщается: "Президент сформулировал решение об использовании ядерных реакторов для питания будущего военного корабля, как часть климатической стратегии Франции, подчеркнув его более низкие выбросы по сравнению с дизельным топливом".

По словам советников президента Франции, новый французский авианосец будет иметь водоизмещение около 70 000 тонн и 300 метров в длину. Это примерно в 1,5 раза больше, чем габариты единственного действующего авианосца ВМС Франции "Шарль де Голль", который в последние годы использовался в международных военных операциях в Ираке и Сирии.

Катапульты авианосца, которые используются для запуска самолетов, будут электромагнитными, американского производства, а сам корабль будет спроектирован для размещения боевых самолетов следующего поколения и прослужит примерно до 2080 года.

"Один из советников Макрона заявлял, что обладание таким авианосцем позволит Франции проецировать свое влияние в глобальном масштабе", – сообщается в материале. Цену этой затеи источники в аппарате президента Макрона не назвали. "Но французские СМИ оценивают ее примерно в 7 миллиардов евро (8,5 миллиардов долларов)", – передает "АР".

Макрон также пообещал выделить 500 миллионов евро в виде инвестиций в атомную промышленность и создать отдельный фонд для ее модернизации и пообещал "прогресс" в решении постоянной проблемы избавления от ядерных отходов.

Выступая на ядерном объекте в бургундском городе Ле-Крезо, Макрон назвал ядерное оружие и атомную энергетику Франции "краеугольным камнем нашей стратегической автономии" и сказал, что ядерный сектор важен для "статуса Франции как великой державы". Макрон подчеркнул, что ядерная энергия занимает центральное место в "энергетическом переходе" Франции и отметил, что она выделяет даже меньше загрязнения, чем энергия ветра или солнца.

Отметим, что Франция является соорганизатором глобального видео-саммита, посвященного пятой годовщине Парижского соглашения по климату.