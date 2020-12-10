Корабли НАТО и России впервые за 10 лет проведут совместные учения

Маневры АМАН-2021 пройдут в феврале у берегов Пакистана с участием 30 стран.

Корабли ВМФ России и стран НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

Маневры АМАН-2021 пройдут в феврале у берегов Пакистана с участием 30 стран. 10 государств задействуют в них свой корабельный состав, а остальные отправят официальных наблюдателей.

"В учении, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", – говорится в сообщении.

ВМФ России будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования

В последний раз ВМФ России принимали участие в совместных с кораблями НАТО учениях в 2011 году у берегов Испании.

Напомним, по итогам саммита НАТО, который проходил в Лондоне 3-4 декабря 2019 года, лидеры стран-участниц приняли декларацию, в которой говорится, что агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности.