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В Албании полиция застрелила мужчину, который пошел за сигаретами, нарушив карантин

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тирана, албания, протесты, рождественская елка
Фото: Twitter/Lavdrim Lita

На акцию протеста вышли сотни албанцев: жгут елки, швыряют бутылки и камни.

В столице Албании Тиране разгорелись протесты из-за произвола полиции и локдауна из-за пандемии коронавируса. Митингующие сожгли праздничную елку в центре столицы, а полиция применила слезоточивый газ. Об этом пишет APnews.

25-летнего Клодиана Раша, который в неположенное время вышел купить сигарет, убил сотрудник полиции рано утром во вторник, 8 декабря. В правоохранительных органах уже признали чрезмерным применением силы со стороны их сотрудника, который пытался остановить мужчину за нарушение комендантского часа.

тирана, албания, протесты, рождественская елка, убийство
тирана, албания, протесты, рождественская елка, убийство
Министерство внутренних дел забрасывают брусчаткой/Фото: Twitter/Lavdrim Lita

Сначала в полиции заявили, что молодой человек не выполнил приказ остановиться, и что у него якобы было оружие. Но позже там уточнили, что пострадавший держал в руках какой-то предмет, а не оружие. Сестра Клодиана рассказала, что он вышел за сигаретами в два часа ночи, натолкнулся на патруль полиции и те убили его буквально на ступенях собственного дома.

тирана, албания, протесты, рождественская елка, убийство

После этого в стране поднялась волна протестов. Участники митингов в Тиране, столице Албании, требовали отставки министра внутренних дел, бросали камни и бутылки в здание министерства и поджигали рождественские елки. Полиция использовала слезоточивый газ. Два сотрудника полиции и журналист получили легкие ранения.

Сейчас подозреваемый в убийстве офицер арестован, начато расследование. В заявлении полиции говорится, что "использование полицейским оружия не соответствовало закону".

Ранее правительство Албании ввело различные меры, включая комендантский час, для предотвращения роста заболеваемости COVID-19.

Сейчас в Албании насчитывается 45 тысяч заболевших, более 900 – скончались. 