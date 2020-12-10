В Албании полиция застрелила мужчину, который пошел за сигаретами, нарушив карантин

На акцию протеста вышли сотни албанцев: жгут елки, швыряют бутылки и камни.

В столице Албании Тиране разгорелись протесты из-за произвола полиции и локдауна из-за пандемии коронавируса. Митингующие сожгли праздничную елку в центре столицы, а полиция применила слезоточивый газ. Об этом пишет APnews.

25-летнего Клодиана Раша, который в неположенное время вышел купить сигарет, убил сотрудник полиции рано утром во вторник, 8 декабря. В правоохранительных органах уже признали чрезмерным применением силы со стороны их сотрудника, который пытался остановить мужчину за нарушение комендантского часа.

[ + – ] Министерство внутренних дел забрасывают брусчаткой/Фото: Twitter/Lavdrim Lita

Сначала в полиции заявили, что молодой человек не выполнил приказ остановиться, и что у него якобы было оружие. Но позже там уточнили, что пострадавший держал в руках какой-то предмет, а не оружие. Сестра Клодиана рассказала, что он вышел за сигаретами в два часа ночи, натолкнулся на патруль полиции и те убили его буквально на ступенях собственного дома.

После этого в стране поднялась волна протестов. Участники митингов в Тиране, столице Албании, требовали отставки министра внутренних дел, бросали камни и бутылки в здание министерства и поджигали рождественские елки. Полиция использовала слезоточивый газ. Два сотрудника полиции и журналист получили легкие ранения.

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Сейчас подозреваемый в убийстве офицер арестован, начато расследование. В заявлении полиции говорится, что "использование полицейским оружия не соответствовало закону".

Ранее правительство Албании ввело различные меры, включая комендантский час, для предотвращения роста заболеваемости COVID-19.

Сейчас в Албании насчитывается 45 тысяч заболевших, более 900 – скончались.