Фонд им. Кадырова и ФК "Ахмат" попали под санкции США

Санкции вводятся в рамках глобального "закона Магнитского".

США ввели санкции по "закону Магнитского" против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний, и спортивных клубов, в том числе ФК "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Санкции введены против 13 людей. По данным властей США, они связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Санкции введены, в частности, против:

замруководителя Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова,

вице-премьера Чечни Вахита Усмаева,

полпреда при президенте Чечни Зияда Сабсаби.

Среди организаций, добавленных министерством в список, — российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, бойцовский клуб "Ахмат", компания "Чеченские минеральные воды".

Самого Рамзана Кадырова добавили в "список Магнитского" еще в 2017 году. Его и еще четырех россиян Вашингтон обвиняет их в грубых нарушениях прав человека, в том числе внесудебных расправах, пытках и похищениях людей.

Закон Магнитского — закон США и ряда других стран, который содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности, связанным с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.

Напомним, 6 июля власти Великобритании объявили о введении персональных санкций против граждан России по делу Магнитского.

В частности, ограничения введены против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами.