Голландия выслала двух российских дипломатов за шпионаж в IT-cекторе. Россия ответила симметрично

Сотрудники российского посольства якобы создали целую сеть источников, задействованных сейчас или работавших ранее в голландском секторе высоких технологий.

Двух российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже, объявили персонами нон грата (нежелательными для въезда лицами) и готовят к высылке из страны. Об этом сообщается в официальном коммюнике Службы разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) – главного государственного ведомства по вопросам национальной безопасности.

В объявлении сообщается, что россияне, аккредитованные как дипломаты в посольстве России в Гааге, в действительности являясь офицерами Службы внешней разведки РФ (СВР) и занимались шпионажем в области технологий и науки.

По данным разведки, один из российских дипломатов "создал обширную сеть источников, все из которых работают или работали ранее в голландском секторе высоких технологий", причем некоторые из них имели допуск к гостайне. "Второй российский разведчик из СВР, который также был аккредитован в качестве дипломата при посольстве РФ в Гааге, играл вспомогательную роль", – добавила в разведслужбе Голландии.

Оба офицера разведки были объявлены Министерством иностранных дел персонами нон грата. Им больше не разрешается работать в качестве дипломатов в Нидерландах и вскоре придется покинуть нашу страну", – говорится в сообщении AIVD.

В AIVD добавили, что компании, научные и образовательные учреждения страны, в отношении которых проводился шпионаж, в большинстве случаев были заблаговременно предупреждены об этом, и принимали меры. В то же время деятельность россиян успела нанести ущерб безопасности Нидерландов.

В коммюнике также отмечают, что правительство Нидерландов рассматривает возможность криминализировать шпионаж в пользу иностранного государства. Как сообщается, сотрудники голландских спецслужб провели разъяснительные беседы с "источниками" российских разведчиков.

Москва оперативно отреагировала на опубликованный Нидерландами документ. Как сообщил "Интерфаксу" председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, Россия зеркально ответит на высылку из Нидерландов российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

"Россию вынуждают на симметричные действия. Уверен, что адекватный ответ последует своевременно", — сказал Слуцкий. По его словам, высылка российских дипломатов из Нидерландов – это "провокационный жест", а все обвинения в шпионаже – "голословны и написаны как под копирку".

Информацию о зеркальном ответе озвучил также глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Как передает ТАСС, 10 декабря в посольстве РФ в Нидерландах им подтвердили получение ноты МИД Нидерландов "об объявлении двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом".

"Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было, — подчеркнули в российском консульстве. – Ответные меры с нашей стороны последуют".

Отметим, что это седьмой случай выдворения российских дипслужащих из разных стран с начала этого года. Так, 24 января власти Болгарии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата. 5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что персонами нон грата объявлены и.о. главы "Россотрудничества" в Праге Андрей Кончаков и еще один сотрудник учреждения. 6 августа 2020 года власти Словакии объявили персонами нон грата сразу трех дипломатов РФ, не называя их имен. 19 августа МИД Норвегии сообщил, что из королевства высылается российский дипломат высылается. 24 августа о высылке российского дипломата проинформировал МИД Австрии. И 23 сентября с попутными обвинениями в шпионаже о высылке двух российских дипломатов сообщил МИД Болгарии.